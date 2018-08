Analisten merken overgewicht op bij aanvoerder FC Emmen: ‘Dit kan niet’

Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen (5-0) was Anco Jansen een van de meest besproken spelers in de studio van FOX Sports. In de ogen van de analisten is de aanvaller een aantal kilo te zwaar. Jansen stond na de wedstrijd verslaggever Hans Kraay junior te woord en Hugo Borst kreeg in de studio de indruk dat de aanvoerder 'niet helemaal afgetraind is'.

Kraay jr. beaamde dat. "Ik heb vorig seizoen tijdens de Eerste Divisie-schakelshow al vaak genoeg gezegd: 'Als hij zes kilo kwijt is, dan is hij een behoorlijke voetballer.' Hij zei tegen mij dat hij acht kilo kwijt was geraakt, maar dat er nog wat meer af moest", aldus Kraay jr. Borst vond dat vreemd om te horen. "Ik vind het een sieraad van een voetballer, maar acht kilo kwijt en nog te zwaar …"

Kenneth Perez viel zijn collega bij en vroeg zich af waarom Jansen nog in de basis staat bij Emmen. "Dit is profvoetbal. Bij amateurs kun je er nog om lachen, maar dit kan niet. Je hebt ook een trainer. Die kan toch zeggen: je mag zoveel en zoveel te zwaar zijn, anders speel je niet?" In de seizoensopener tegen ADO Den Haag (1-2 zege) was Jansen nog belangrijk met een doelpunt; daarna scoorde hij niet meer.