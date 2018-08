Dynamo Kiev struikelt op gigantisch slechte grasmat; ook BATE loopt averij op

Dynamo Kiev heeft een teleurstellende generale repetitie achter de rug voor de returnwedstrijd van aankomende week in de play-offs van de Champions League tegen Ajax. Het elftal van trainer Aleksandr Khatskevich kwam zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Chornomorets Odesa niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Het betekende voor Dynamo Kiev na vier zeges op rij het eerste puntverlies in het kersverse seizoen in Oekraïne. Op een werkelijk dramatische grasmat kwam de opponent van Ajax nog wel op voorsprong. Na een fraaie assist van Artem Shabanov tekende Nazariy Rusyn na een klein uur voetballen voor de 0-1.

Dynamo Kiev slaagde er echter niet in de zege over de streep te trekken, want door een laat doelpunt van Glib Grachov hield Chornomorets Odesa toch nog een punt over aan de wedstrijd. Khatskevich gaf overigens de nodige spelers rust met het oog op de wedstrijd van dinsdag tegen Ajax: van de elf namen die woensdag begonnen in Amsterdam (3-1 zege Ajax), stonden alleen doelman Denys Boyko, verdediger Mykyta Burda en middenvelder Viktor Tsygankov in de basis.

Ook BATE Borisov, aankomende woensdag de tegenstander van PSV in de play-offs van het miljardenbal, kwam zaterdag niet tot winst in de nationale competitie. In de thuiswedstrijd tegen FK Vitebsk stelde de regerend landskampioen van Wist-Rusland pas in de slotminuut een punt veilig: 1-1. De heenwedstrijd was afgelopen dinsdag in een 2-3 zege geëindigd voor PSV.