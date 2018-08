‘Bayern München maakt binnen één jaar zestien miljoen euro winst’

Sebastian Rudy gaat Bayern München verlaten. WAZ weet te melden dat de middenvelder voor een transfersom van zestien miljoen euro naar Schalke 04 vertrekt. Daarmee maakt Bayern binnen een jaar zestien miljoen winst op Rudy.

Der Rekordmeister nam de 28-jarige Rudy vorig jaar zomer transfervrij over van TSG Hoffenheim, maar een onbetwiste basisplaats wist de 25-voudig international van Duitsland nooit af te dwingen in de Allianz Arena. Rudy kwam tot 35 officiële wedstrijden en daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 5 assists.

Overigens zijn enkel de clubs nog akkoord, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook Rudy gauw tot overeenstemming zal komen met Schalke. Rudy, die bij Bayern nog tot medio 2020 onder contract staat, liet eerder in een interview met Kicker al weten dat hij waarschijnlijk zou vertrekken uit Beieren.

“De kans dat ik blijf, is gering. Grofweg weet ik waar ik naartoe wil. Laat je maar verrassen”, zei Rudy in het tijdschrift. Ook RB Leipzig toonde belangstelling, maar de keuze lijkt dus op Schalke te zijn gevallen. De club uit Gelsenkirchen versterkte zich eerder deze zomer met onder anderen Suat Serdar, Hamza Mendyl en Mark Uth.