FC Groningen neemt op De Vijverberg afscheid van laatste plaats

FC Groningen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Trots van het Noorden rekende zaterdag met minimaal verschil af met De Graafschap, dat na de zege op Feyenoord nu twee keer heeft verloren: 0-1. Michael Breij kopte op slag van rust raak uit een voorzet van debutant Tim Handwerker.

De Graafschap won in mei 2003 voor het laatst in eigen huis van FC Groningen en wist in de zes thuisduels daarna geen enkele keer de nul te houden tegen de noorderlingen. Ook dit keer ging het dus mis, want na 44 minuten scoorde basisdebutant Breij. De kopbal van de linksbuiten bereikte via de grond de onderkant van het dak van het doel en die treffer liet de thee in de rust het team van Danny Buijs extra lekker smaken. De voorsprong mocht niet onverdiend worden genoemd.

Ted van de Pavert met een kopbal.

FC Groningen was de bovenliggende partij en kreeg in de beginfase een aantal aardige mogelijkheden: Mike te Wierik was na een hoekschop dicht bij een doelpunt en Breij mikte naast. Na kopballen van Myenty Abena en Mateo Cassierra, die de voorkeur kreeg boven Tom van Weert, was het Breij die het scorebord in beweging kreeg. Net als in de eerste helft kreeg FC Groningen een goede kans bij het begin van de tweede: Cassierra speelde Abena uit en mikte in het zijnet.

De Graafschap had moeite om een opening te vinden in de verdediging van het compact spelende FC Groningen en kwam niet verder dan een ongevaarlijke kopbal van Sven Nieuwpoort. Henk de Jong greep daarom na 57 minuten in: Furdjel Narsingh kwam binnen de lijnen voor Mohamed Hamdaoui. Narsingh zou eigenlijk in de basis starten, maar kwam te laat op de club en moest zijn plek derhalve afstaan aan Daryl van Mieghem. De eerste grote kans hierna was echter voor FC Groningen.

Cassierra ontving de bal van Breij, kapte zijn tegenstander uit en mikte over. Dat was het laatste wapenfeit van de Colombiaan, want hij werd na ruim een uur naar de kant gehaald ten faveure van Ahmad Mendes Moreira. De Superboeren van De Jong zetten hierna meer aan en de beste kansen was voor Stef Nijland en Jordy Thomassen. De zoon van Groningen-directeur Hans Nijland mikte naast en Sergio Padt redde op een rebound van Thomassen. Door de overwinning klimt FC Groningen van de laatste naar de veertiende plaats in de Eredivisie.