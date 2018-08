Productief Ajax kent perfecte voorbereiding op return in Kiev

Zonder enige moeite heeft Ajax zaterdag de tweede overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. Het team van Erik ten Hag was met 5-0 te sterk voor een armoedig FC Emmen. Het was voor Ajax de perfecte voorbereiding op de belangrijke returnwedstrijd tegen Dynamo Kiev van dinsdag in de laatste voorronde van de Champions League. Emmen blijft na drie duels op drie punten staan.

Met de wedstrijd van woensdag tegen Dynamo Kiev in de benen, en met het oog op de return, werden Lasse Schöne en Noussair Mazraoui gespaard door trainer Erik ten Hag. Het duo werd vervangen door Carel Eiting en Rasmus Kristensen. Ajax is al 32 jaar ongeslagen in thuiswedstrijden tegen promovendi en daar kwam zaterdag geen verandering in. De Amsterdammers hoefden niet lang te wachten op het openingsdoelpunt: in de achtste minuut was het raak via Hakim Ziyech. Tim Siekman raakte de bal op het middenveld kwijt aan Dusan Tadic, waarna Ziyech via Klaas-Jan Huntelaar werd bereikt. Op de rand van het strafschopgebied kapte hij naar binnen, om vervolgens met zijn linkerbeen uit te halen in de rechterhoek.

Ajax bleef vervolgens domineren. Emmen had moeite om het tempo bij te benen; als de bezoekers in balbezit waren, duurde dat nooit lang. Ajax zocht naar de 2-0 en kreeg een goede kans via Huntelaar. De spits dook volledig vrij op voor het doel van Kjell Scherpen, maar gaf zijn kopbal niet voldoende richting mee. Even later wipte Ziyech de bal over het doel. Emmen bleef dus in leven en noteerde in de 26ste minuut de eerste serieuze doelpoging, toen een schot van Nicklas Pedersen werd gepakt door André Onana. Een van richting veranderd schot van Emmen uit de tweede lijn belandde ook in de handen van de Kameroener.

De gasten kenden dus een iets betere fase, maar kregen toch opnieuw het deksel op de neus. Zes minuten voor rust torende Ziyech boven zijn bewaker uit, om vervolgens op de paal te koppen; in de rebound scoorde Huntelaar van dichtbij. Bij de rust klonk een bescheiden applaus voor Ajax. Emmen moest na rust uit een ander vaatje tappen om nog enige kans te maken op een resultaat, maar dat gebeurde niet. Na een uur breidde Ajax de marge uit naar drie, dankzij een doelpunt van Huntelaar: de spits kopte raak bij de tweede paal en gooide het duel op slot.

Huntelaar werd met zijn 35 jaar en 13 dagen de oudste Ajacied die tweemaal scoorde in een Eredivisie-wedstrijd sinds Arnold Mühren in 1988. Het was ook zijn laatste actie, want Ajax spaarde de krachten in de tweede helft. Frenkie de Jong en Huntelaar werden naar de kant gehaald; Mazraoui en Kaj Sierhuis kwamen erin. Achttien minuten voor tijd werd het nog wel 4-0, nadat Dusan Tadic de bal met wat geluk voor de voeten kreeg en profiteerde. Vijf minuten voor tijd werd de eindstand bepaald door een eigen doelpunt van Glenn Bijl, die Donny van de Beek het scoren wilde beletten en daarbij zelf de bal achter zijn eigen keeper gleed.