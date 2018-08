Ronaldo met bizarre assist van waarde tijdens overwinning op Lazio

Juventus heeft na twee competitiewedstrijden nog geen fout gemaakt in de Serie A. De regerend kampioen rekende zaterdag voor eigen publiek af met Lazio: 2-0. De doelpunten kwamen van Miralem Pjanic en Mario Mandzukic. Cristiano Ronaldo blijft wachten op zijn eerste treffer in Italiaanse dienst, maar leverde op bizarre wijze wel de assist bij het tweede doelpunt.

Het thuisdebuut van Ronaldo bij Juventus leverde niet meteen spektakel op. De Portugees kwam weinig aan de bal, evenals aanvalspartner Mandzukic. Juventus kampte met een gebrek aan creativiteit vanuit het middenveld en speelde geen grootse wedstrijd, maar leidde bij rust wel met 1-0. Een ingeving van Pjanic bood uitkomst voor de thuisploeg: de Serviër nam een afvallende bal vanaf twintig meter op de slof en vond de rechterhoek. In figuurlijke zin kwam het doelpunt niet uit de lucht vallen, want Juventus was al gevaarlijk geworden.

Na achttien minuten miste Ronaldo de bal na een voorzet van Giorgio Chiellini, waarna Sami Khedira uithaalde. Zijn inzet spatte uiteen op de paal; in de rebound pareerde keeper Thomas Strakosha het schot van Federico Bernardeschi. Na het openingsdoelpunt ontspon zich een open wedstrijd; in de blessuretijd had Lazio op gelijke hoogte moeten komen, maar de vrijstaande Marco Parolo kopte van dichtbij over. Uiteindelijk had Ronaldo in de eerste helft slechts één balcontact in het strafschopgebied van Lazio.

In de tweede helft had Juventus het nog steeds lastig met Lazio. De bezoekers zochten naar de gelijkmaker; een afstandsschot Luis Alberto vloog net naast het doel van Wojciech Szczesny. Negentien minuten voor tijd had Ronaldo bijna zijn eerste goal voor Juventus, maar zijn venijnige uithaal werd door Strakosha over de lat gewerkt. De zomeraanwinst zou alsnog een hoofdrol spelen. In Een kwartier voor tijd leek Ronaldo binnen te tikken na een voorzet van Douglas Costa, maar hij raakte de bal niet goed en bereidde onbedoeld het doelpunt van Mandzukic voor met zijn hiel: 2-0.