Kadioglu ziet kansen verder slinken met volgende versterking Cocu op komst

Fenerbahçe gaat zich binnen afzienbare tijd versterken met Marco Fabián. Diverse Turkse media, waaronder CNN Türk, melden dat de 29-jarige middenvelder van Eintracht Frankfurt zondagavond in Istanbul zal arriveren om zich te verbinden aan de club van trainer Phillip Cocu.

De Gele Kanaries maken naar verluidt ongeveer anderhalf miljoen euro over naar Frankfurt teneinde Fabián in te lijven. De veertigvoudig international van Mexico gaat voor drie seizoenen tekenen in het Sükrü Saracoglu Stadion en kan op jaarbasis rekenen op salaris van anderhalf miljoen euro.

Fabián is pas tweeënhalf jaar actief op de Europese velden. De creatieve middenvelder werd in januari 2016 voor 3,6 miljoen euro door Eintracht Frankfurt opgepikt bij Club Guadalajara en was in zijn eerste achttien maanden verzekerd van een basisplaats. Vorig seizoen kwam hij door aanhoudend blessureleed echter tot slechts zeven Bundesliga-optredens.

Fabán zou de volgende aanvallende versterking worden voor Cocu, die eerder al onder anderen André Ayew, Islam Slimani en Michael Frey mocht verwelkomen bij Fenerbahçe en daarnaast Ferdi Kadioglu meenam vanuit Nederland. De voormalig oefenmeester van PSV kon zich een betere seizoensstart wensen: vorige week werd op bezoek bij Yeni Malatyaspor de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden, terwijl Fener eerder al door Benfica werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.