Sarri slaat terug: ‘Misschien praat hij over mij omdat hij mij mist’

Maurizio Sarri was drie seizoenen de hoofdtrainer van Napoli. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zei vrijdag te hebben genoten van het spel onder Sarri, maar voegde daar een kritische noot aan toe: “We hebben Sarri alles gegeven en in die drie jaar tijd is hij er niet in geslaagd om iets te winnen.” De voormalig bankier slaat nu terug.

“Ik weet niet waarom hij over mij praat. Misschien omdat hij mij mist. Ach, zoiets doet hij wel vaker”, aldus Sarri in de Engelse media. “We hebben geen prijzen gewonnen in Napels, maar we hebben een recordaantal punten voor de club gepakt en hebben het op één na en vervolgens het op twee na beste seizoen gedraaid.”

“We hebben ons drie keer gekwalificeerd voor de Champions League, iets wat ongebruikelijk was voor Napoli-begrippen. Dus ik denk dat we het erg goed hebben gedaan. Bovendien heeft in de afgelopen zeven jaar niemand in Italië wat gewonnen, Juventus daargelaten.” De 59-jarige Sarri was eerder werkzaam bij onder meer Empoli en Perugia.

Ook met al zijn andere clubs won Sarri geen prijzen; wel werd hij in het seizoen 2016/17 verkozen tot Trainer van het Jaar in de Serie A. Met Chelsea is Sarri het voetbaljaar met zes punten uit twee speelronden uitstekend begonnen. Zondag wacht het thuisduel met Newcastle United, dat vijf punten minder heeft.