Mbappé blinkt uit met geweldige volley en schitterende assist

Paris Saint-Germain heeft ook in de derde speelronde geen fout gemaakt. Les Parisiens waren zaterdagavond met 3-1 te sterk voor Angers en de doelpunten werden gemaakt door Edinson Cavani, Kylian Mbappé en Neymar. PSG kan zich nu gaan richten op de uitwedstrijd tegen Olympique Nîmes.

Thilo Kehrer maakte zijn debuut en Cavani maakte na zijn spierblessure zijn eerste minuten van het seizoen. Laatstgenoemde was meteen belangrijk, want de Uruguayaan opende na twaalf minuten de score. Cavani tikte de bal binnen na een van richting veranderde voorzet van Neymar: 1-0. Drie minuten later was El Matador dicht bij zijn tweede: met een kopbal raakte hij de lat. Angers dook zo nu en dan voor het vijandelijke doel op; zo moest Alphonse Aréola handelend optreden op een kopbal van Jeff-Reine Adélaïde.

Na een kwart wedstrijd spelen was het raak: Thomas Mangani mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Kehrer en schoot onberispelijk raak. Adélaïde en Mbappé kregen hierna mogelijkheden, maar tot de rust bleef de stand in evenwicht. In het tweede bedrijf trok het PSG van Thomas Tuchel de wedstrijd naar zich toe: Mbappé volleerde na 52 minuten prachtig raak na een voorzet van Ángel Di María.

Halverwege de tweede helft besliste Neymar de wedstrijd door na uitstekend voorwerk van Mbappé de 3-1 aan te tekenen in het Parc des Princes. Kort daarvoor had Mbappé het zijnet geraakt. In de laatste twintig minuten gebeurde er niet veel meer en de overwinning kon eenvoudig over de streep worden getrokken door PSG. Overigens maakte Kehrer de negentig minuten niet vol, want de van Schalke 04 overgekomen verdediger werd in de rust gewisseld.