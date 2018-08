‘Van Dijk is iedere cent waard gebleken, hij is reusachtig geweest’

Virgil van Dijk maakte in januari de overstap van Southampton naar Liverpool en groeide met een transfersom van ongeveer 78 miljoen euro uit tot de duurste verdediger en Nederlander aller tijden. Daar hebben the Reds niets te veel aan betaald, zo betoogt Phil Babb in een interview op het clubkanaal van Liverpool.

De 47-jarige Babb speelde als verdediger meer dan 130 wedstrijden voor Liverpool en kwam ook nog uit voor onder meer Sporting Portugal, Sunderland en de nationale ploeg van Ierland. Hij is onder de indruk van wat de 27-jarige Van Dijk tot dusverre heeft laten zien: “Hij is reusachtig geweest, een absolute toren.”

“Mensen trokken het aan hem bestede bedrag in twijfel, maar hij is tot dusverre iedere cent waard gebleken. Hij heeft echt geholpen om van Anfield weer een vesting te maken. Ik geloof dat we sinds zijn komst in de competitie geen doelpunten thuis hebben tegen gekregen. Hij is gewoon een kolos: goed aan de bal en de baas in de lucht.”

Van Dijk staat momenteel in het centrum van de defensie met de 21-jarige Joe Gomez. Die kan volgens Babb ‘leren’ van de internatinoal van Oranje: “Hij heeft een master craftsman naast hem staan.” Met Van Dijk en Gomez neemt Liverpool het zaterdagavond op tegen Brighton & Hove Albion. Dan kan men de derde competitiezege op rij boeken.