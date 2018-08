Weghorst maakt direct vijanden bij debuut; Klaassen remiseert

Wout Weghorst heeft een zeer hectisch Bundesliga-debuut achter de rug voor VfL Wolfsburg. De Oranje-international ontsnapte op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen tegen Schalke 04 aan een rode kaart en won in blessuretijd uiteindelijk toch nog met die Wölfe. Davy Klaassen kwam in zijn eerste wedstrijd voor Werder Bremen niet tot winst, terwijl Sébastien Haller een hoofdrol vervulde bij Eintracht Frankfurt.

VfL Wolfsburg – Schalke 04 2-1

Met Weghorst als enige Nederlander in de basis nam Wolfsburg na ruim een half uur voetballen de leiding voor eigen publiek. John Brooks kon bij de tweede paal geheel vrijstaand binnen koppen uit een hoekschop van Maximilian Arnold. Via Mark Uth had Schalke nog in de eerste helft wat terug kunnen doen, maar zijn kopbal leverde uiteindelijk geen probleem op voor doelman Koen Casteels. Schalke maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar sneed zichzelf na een uur spelen lelijk in de vingers.

Matija Nastasic kreeg na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) een directe rode kaart, na een overtreding op Weghorst. Even later kreeg de Nederlander zelf ook een rode kaart getoond vanwege een charge op Guido Burgstaller, maar door toedoen van de VAR kwam Weghorst uiteindelijk weg met slechts geel. Vijf minuten voor tijd leek het toch nog mis te gaan voor Wolfsburg, nadat Nabil Bentaleb een strafschop benutte. Wolfsburg trok de zege door een zeer late treffer van Daniel Ginczek echter toch nog uit het vuur.

Werder Bremen – Hannover 96 1-1

Davy Klaassen debuteerde bij Werder in de basiself. De voormalig Ajacied vormde een middenveld met Philipp Bargfrede en Johannes Eggestein, maar kon zijn elftal niet inspireren tot een sterke eerste helft. Toch was Werder na een kwartier voetballen dicht bij de 1-0: een kopbal van Milos Veljkovic scheerde rakelings over het doel van de bezoekers. Werder was ook na rust de bovenliggende partij, maar liet via Ludwig Augustinsson en Claudio Pizarro goede kansen liggen. Dat kwam het elftal van trainer Florian Kohfeldt duur te staan, want Hannover nam een kwartier voor tijd via Hendrik Weydandt verrassend de leiding. Werder bleef echter drukken en stelde in de absolute slotfase via Theodor Gebre Selassie (na een assist van ex-Vitessenaar Milot Rashica) toch nog een punt veilig.

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 0-2

De bezoekers, met Jetro Willems in de basiself en Jonathan de Guzmán op de reservebank, kenden een droomstart in het Schwarzwald-Stadion. Haller gaf de bal na tien minuten voetballen fraai met de hak mee aan Nicolai Müller, die vervolgens succesvol afdrukte voor de 0-1. Freiburg kwam daarna beter in de wedstrijd, maar slaagde er niet meer in de stand voor rust gelijk te trekken, ondanks een goede mogelijkheid voor Nils Petersen. Ook in de tweede helft kreeg de thuisploeg voldoende kansen, maar Frankfurt hield het hoofd koel en stelde de zege acht minuten voor tijd via Haller uiteindelijk veilig.