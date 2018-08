Kuyt debuteert in Supercup met overwinning op PSV van Van Nistelrooij

Feyenoord Onder-19 heeft zaterdagmiddag ten koste van de leeftijdsgenoten van PSV de Supercup gewonnen. In de eerste wedstrijd van Dirk Kuyt als trainer won Feyenoord met 2-3. De Rotterdammers wonnen vorig seizoen de beker, terwijl PSV Onder-19 landskampioen werd onder leiding van Mark van Bommel. Dit seizoen is Ruud van Nistelrooij de trainer.

Op De Herdgang maakten PSV en Feyenoord er een aantrekkelijke wedstrijd van. De Rotterdammers kwamen in de eerste helf op voorsprong via Orkun Kökcü, die de bal ineens op de slof nam en op prachtige wijze de kruising vond. Na een uur maakte Mohamed Amine Ihattaren er met een vlammend afstandsschot 1-1 van.

Daarna vielen er nog drie doelpunten. Feyenoord kwa op 2-1 via Lutsharel Geertruida, waarna een lobje van Yorbe Vertessen over Feyenoord-keeper Joey Koorevaar de 2-2 betekende. Vijf minuten voor tijd besliste Naoufal Bannis het duel in het voordeel van Feyenoord met een schot van dichtbij na goed voorbereidend werk van Splinter de Mooij.