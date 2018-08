Boskamp: ‘Als hij niveau van vroeger kan halen, loopt het water uit je mond’

Zakaria Bakkali maakte op jonge leeftijd de overstap van PSV naar Valencia, maar kwam in drie seizoenen uiteindelijk niet verder dan veertig officiële wedstrijden in dienst van de Spaanse topclub. De 22-jarige buitenspeler werd deze zomer voor 1,2 miljoen euro door Anderlecht teruggehaald naar België en volgens Johan Boskamp beschikt het voormalig toptalent nog altijd over voldoende potentieel.

Bakkali zat dit seizoen al tweemaal bij de wedstrijdselectie van trainer Hein Vanhaezebrouck, maar speelminuten waren hem nog niet gegeven. "Als Bakkali zijn niveau van vroeger opnieuw kan halen, loopt het water zo uit je mond", is Boskamp lyrisch in gesprek met Sporza. "Hij heeft een actie in huis, kan voetballen op de hele kleine ruimte, kan een bal neerleggen en heeft scorend vermogen."

De oud-voetballer annex analist stelt dat de dribbelaar nog ‘wel een aantal kilo’s moet afvallen’. “Dat was in Spanje al zo. Ik hoop echt dat hij zijn carrière opnieuw op de rails krijgt, maar ik denk wel dat Anderlecht ongeveer zijn laatste kans is. Ik hoop dat hij zich beter laat omringen, want bij PSV had hij om de vijf minuten een andere makelaar. Als hij zijn niveau echt opnieuw haalt, ga ik zeker regelmatig naar Anderlecht kijken."

Anderlecht is overigens uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begonnen. Paars-Wit is als enige ploeg in België na vier competitiewedstrijden nog foutloos. Zondagmiddag speelt het elftal van Vanhaezebrouck de topper op bezoek bij regerend landskampioen Club Brugge.