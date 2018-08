Back van Bayern heeft te gortige eisen voor PSG

Voormalig Manchester United-wonderkind Federico Macheda zit na zijn vertrek bij Novara zonder club, maar daar komt wellicht verandering in. Panathinaikos overweegt de aanvaller transfervrij binnen te halen. (SDNA)

Sporting Portugal is nog niet uitgewinkeld na de komst van Nemanja Gudelj. De topclub uit de Liga NOS heeft interesse in Nicola Sansone en Luis Muriel, die spelen voor respectievelijk Villarreal en Sevilla. (Record)

Zijn salariseisen, ruim vijf miljoen euro per jaar, zijn de club echter te gortig.

Juventus heeft Paris Saint-Germain duidelijk gemaakt dat het inmiddels te laat is om Sami Khedira nog over te nemen. De regerend kampioen van Italië vindt dat PSG te lang heeft gewacht om concreet te worden. (Diverse Italiaanse media)