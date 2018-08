‘Frank de Boer van Heerenveen’ kan weinig met sluimerende interesse Ajax

Kik Pierie lijkt deze maand bij sc Heerenveen te blijven. De achttienjarige verdediger beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak en werd sindsdien gelinkt aan clubs als Ajax, Chelsea en Manchester United, die allemaal voor hem op de tribune zouden hebben gezeten. Pierie kan er echter weinig mee: op dit moment is er geen concrete belangstelling.

De jongeling maakte de negentig minuten vol in de eerste twee duels van het nieuwe seizoen en richt zich 'gewoon' op het voetbal. "Als er iets concreet is, dan hoor ik het wel", vertelt Pierie aan het Friesch Dagblad. "Toen de nieuwe trainer (Jan Olde Riekerink, red.) kwam, was het gevoel bovendien meteen goed. Ik denk niet dat ik al uitgeleerd ben bij Heerenveen."

De in Boston geboren Leeuwarder maakte op 26 augustus 2017, zondag precies een jaar geleden, zijn debuut in de Eredivisie. Hij greep zijn kans na het vertrek van Joost van Aken naar Sheffield Wednesday en stond zijn plek in de achterhoede niet meer af. Pierie werd meteen gezien als een rijzende ster en was plots een bekende Nederlander. Hoewel dat aanvankelijk 'raar' was, wende hij eraan.

"Jonge spelers die er meteen staan worden nu eenmaal snel gehypet", weet hij. Het mooiste compliment dat Pierie kreeg, waren vergelijkingen met Frank de Boer. "We staan op dezelfde posities - linker centrale verdediger en linksback - en zijn denk ik ook hetzelfde type voetballer, al heb ik hem natuurlijk nooit live zien spelen. Toen ik geboren werd, had hij zijn grootste successen al achter de rug."