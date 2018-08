Fekir: ‘Alleen Liverpool weet waarom de transfer is afgeketst’

Nabil Fekir denkt niet meer aan zijn mislukte transfer naar Liverpool. The Reds hadden naar verluidt hun twijfels over de fysieke gesteldheid van de middenvelder en zouden hebben geprobeerd om de vraagprijs van Olympique Lyon naar beneden bij te stellen, waarna de Fransen de stekker uit de onderhandelingen trokken. Fekir bleef in Lyon en voelt zich daar goed.

"Ja, de afgeketste transfer naar Liverpool heb ik volledig verwerkt", maakt de spelmaker duidelijk in gesprek met de Franse media. "Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. We moeten door; het behoort alweer tot het verre verleden. Ik heb veel gehoord, maar alleen Liverpool kent de ware reden." Fekir, die voor maximaal 72 miljoen euro naar Anfield had gekund, maakte vrijdag zijn eerste speelminuten van het nieuwe seizoen in het duel met Strasbourg (2-0 zege).

Fekir viel twaalf minuten voor tijd in en kreeg een warm welkom van de fans. "Een staande ovatie is altijd leuk. Maar het is niet het belangrijkste. Dat is de overwinning", aldus de Franse wereldkampioen. "Net als elk seizoen willen we het maximale presteren in de competitie. Het bereiken van de top drie is een doelstelling van de club. Paris Saint-Germain heeft een geweldig team met geweldige spelers, dus we weten dat het lastig wordt om die club af te troeven."