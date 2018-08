‘Impasse in gesprekken tussen Tottenham Hotspur en veeleisende Eriksen’

De contractgesprekken tussen Christian Eriksen en Tottenham Hotspur bevinden zich in een impasse, zo schrijft de Daily Mail zaterdag. De zes maanden lopende onderhandelingen zouden nog niets concreets hebben opgeleverd, mede doordat Eriksen een significante salarisverhoging wil. Naar verluidt hoopt Eriksen ongeveer evenveel te gaan verdienen als ploeggenoten Harry Kane en Hugo Lloris.

Kane tekende deze zomer al een nieuw contract en verdient inclusief bonussen circa 330.000 euro per week, aldus de krant. Lloris verlengde zijn verbintenis voor het laatst in 2016, maar ziet zijn salaris nu stijgen vanwege een clausule die dit seizoen in werking treedt. Eriksen volgt de ontwikkelingen ook en zet de hakken in het zand tijdens de onderhandelingen met de club. Op dit moment strijkt de ex-Ajacied wekelijks bijna 80.000 euro op.

Eriksen ligt nog maar twee seizoenen vast en Tottenham wil een transfervrij vertrek voorkomen. "De voormalig speler van Ajax is een sleutelspeler in het elftal van Mauricio Pochettino. Zijn vertrek zou grote gevolgen hebben. Onder Pochettino heeft Eriksen zich ontwikkeld tot een van de beste spelmakers van het continent", aldus de Daily Mail. Zijn leeftijd, 26 jaar, en de interesse van clubs als Real Madrid en Barcelona zal de onderhandelingspositie van Eriksen versterken.

De Deen is bezig aan zijn zesde seizoen in dienst van Tottenham. Tot dusver kwam hij tot 173 competitieduels voor de Londenaren, waarin Eriksen 41 keer scoorde en 52 doelpunten voorbereidde. Met Tottenham won hij de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen; maandagavond gaat de club op bezoek bij Manchester United.