‘Slachtoffer van meedogenloze Marcel Brands’ gaat El Ghazi achterna

Aston Villa heeft zich op huurbasis versterkt met Yannick Bolasie. De buitenspeler komt per direct over van Everton, zo bevestigen the Villans via de officiële clubkanalen. Bolasie is na Anwar El Ghazi alweer de tweede nieuwe buitenspeler van de Championship-club deze week.

Ook Middlesbrough hengelde nadrukkelijk naar Bolasie, maar uiteindelijk heeft Aston Villa aan het langste eind getrokken. Woensdag werd de Congolees al gespot op de tribunes van Villa Park, tijdens de 2-2 remise tegen Brentford in de Championship, en in de daaropvolgende dagen schudde directeur Marcel Brands van Everton de hand met zijn collega van Aston Villa.

"Mijn belangrijkste doel is om met deze club te promoveren", vertelt de 29-jarige aanvaller op de website van Aston Villa. "Een club van deze grootte hoort in de Premier League. Ik heb rondgekeken op Villa Park en op het trainingscomplex. Mijn gezin en ik zeiden constant: 'Wow'. Waar je ook kijkt: het is Premier League-waardig."

Bolasie heeft een contract tot medio 2021 bij Everton. Hij speelt sinds 2016 op Goodison Park, nadat hij overkwam van Crystal Palace, maar kwam mede door blessureleed slechts tot 29 wedstrijden en 2 doelpunten voor Everton. De buitenspeler stond tussen december 2016 en december 2017 aan de kant met een knieblessure en moest vervolgens weer wedstrijdritme opdoen.

Eerder deze week schreef de Liverpool Echo dat Bolasie het nieuwste slachtoffer is van de 'meedogenloze' houding van trainer Marco Silva en directeur Brands. "We hebben hun meedogenloosheid al gezien doordat ze spelers als Wayne Rooney, Ramiro Funes Mori, Ashley Williams en Davy Klaassen hebben geloosd. Bolasie is het volgende slachtoffer. De waarheid is dat hij onder veel trainers wel de kans zou hebben gekregen om zich te bewijzen op Goodison Park."