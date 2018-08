‘Wedstrijd van Barça in speelronde 21 moet eerste in de VS worden’

Als het aan competitieorganisator LaLiga ligt, wordt de Catalaanse derby tussen Girona en Barcelona in speelronde 21 afgewerkt in de Verenigde Staten. Volgens Cadena SER heeft Girona, op papier de thuisploeg, al een verzoek gekregen van LaLiga-voorzitter Javier Tebas om de wedstrijd in de VS te spelen. Tebas verwacht 'in de komende dagen' een antwoord.

Als het plan doorgaat, wordt Girona - Barcelona de eerste competitiewedstrijd die buiten Spanje wordt gespeeld. De wedstrijd staat nu nog gepland voor 27 januari 2019. De datum kan echter problemen opleveren, zo meldt AS. Als de clubs zich bijvoorbeeld plaatsen voor de kwartfinale van de Copa del Rey, moeten ze op 23 en 30 januari in actie komen in het bekertoernooi. Het zou daarom 'bijna onmogelijk' zijn om tussendoor naar de VS te gaan om de competitiewedstrijd af te werken.

Naar verluidt had LaLiga eerst de wedstrijd tussen Real Betis en Barcelona van 17 maart op het oog, maar zijn die plannen geschrapt omdat de datum te veel problemen opleverde. Het is echter maar de vraag of de spelers überhaupt willen meewerken aan het spelen van wedstrijden op een ander continent. David Aganzo, voorzitter van de spelersvakbond (AFE), zei al dat de spelers in Spanje er niet op zitten te wachten en Sergio Busquets beaamde dat zaterdag nog na een gesprek met meerdere aanvoerders uit LaLiga.

"We zijn allen verenigd. De spelersvakbond staat sterk en onze president (Aganzo, red.) heeft correct gezegd dat we op één lijn zitten", zei Busquets. Als het aan de middenvelder van Barcelona ligt, worden alle competitiewedstrijden 'gewoon' in Spanje gespeeld. "Dit is het pad dat we allemaal willen inslaan. Wij geloven dat dit het beste is voor het voetbal." De AFE en LaLiga gaan binnenkort met elkaar om de tafel. Volgens AS is Tebas ondanks de grote weerstand niet van plan om zijn plannen in te trekken.