‘Alleen bij een mindere dag van Ajax maken we kans op een resultaat’

FC Emmen gaat zaterdagavond op bezoek bij Ajax en trainer Dick Lukkien houdt rekening met een zware avond voor zijn ploeg. De promovendus wist al te winnen op bezoek bij ADO Den Haag, maar Lukkien rekent er niet op dat hij en zijn team drie punten meeneemt uit de Johan Cruijff ArenA. “Maar hoe cliché het ook klinkt: de ene wedstrijd is de andere niet.”

Ajax imponeerde afgelopen woensdag tegen Dynamo Kiev (3-1). “We moeten realistisch zijn. Alleen bij een mindere dag van Ajax maken we kans op een resultaat”, stelt Lukkien. “Maar we gaan niet naar de ArenA met het idee dat er niets te winnen is. Integendeel: we hebben juist alles te winnen.”

Ajax begon de competitie met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles en won vorige week zaterdag met veel moeite van VVV-Venlo (0-1). De Amsterdammers hopen tegen Emmen een stuk overtuigender te winnen. “Ajax heeft in mijn ogen de beste ploeg van de eredivisie. Ik heb woensdag genoten van hun spel. Vooral van het moment waarop Dusan Tadic de pass van Hakim Ziyech bijna achteloos aannam in de aanloop naar de 1-0. Het was bijna alsof Dusan ergens op een achterafveldje aan het spelen was”, aldus Lukkien in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft aangegeven dat hij een aantal spelers rust gaat geven. Het is voor Lukkien dan ook onduidelijk welke spelers bij Ajax gaan spelen. “Het zal in elk geval een heel lastige avond worden”, aldus de trainer, die hoopt dat zijn ploeg een voorbeeld neemt aan Heracles Almelo. ”Zij durfden te voetballen. Dat zullen wij ook moeten doen, want alleen maar tegenhouden is aan ons niet besteed.”