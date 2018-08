Robben: 'Een enorme teleurstelling, maar ik moet dit accepteren’

Arjen Robben baalde er stevig van dat hij vrijdagavond op de bank moest beginnen. Bayern München trapte het nieuwe seizoen af tegen TSG Hoffenheim en won uiteindelijk met 3-1. Trainer Niko Kovac koos voor Kingsley Coman in de voorhoede, maar hij raakte al in de eerste helft geblesseerd. Hierdoor mocht Robben nog voor rust invallen en eiste hij na rust een hoofdrol op. Desondanks gaf de voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal na afloop aan te balen van de beslissing van Kovac om hem niet vanaf de eerste minuut te laten spelen.

Robben leek in de slotfase van de eerste helft te scoren nadat hij raak schoot vanuit de rebound na een gemiste strafschop, maar hij bleek te vroeg zijn ingelopen waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Vlak voor tijd scoorde Robben alsnog en bepaalde hij de eindstand op 3-1 in het voordeel van der Rekordmeister. Zodoende sloot Robben de avond met een goed gevoel af, maar na het duel kwam hij terug op zijn plek op de bank.

"Dit was een enorme teleurstelling", aldus Robben tegenover ZDF. "Ook al ben ik 34, na een voorbereiding van zeven weken wil je gewoon beginnen. Maar ik moet dit accepteren. Als je er dan inkomt, moet je het laten zien." De kans is aanzienlijk dat Robben de komende periode gewoon vanuit de basis start, want Bayern heeft laten weten dat Coman een enkelband heeft gescheurd en hierdoor geruime tijd aan de kant staat. Volgende week zaterdag neemt Bayern het op tegen VfB Stuttgart.