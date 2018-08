‘De enige die zich daadwerkelijk om mij bekommerde was Rick Karsdorp’

Gustavo Hamer werd jarenlang gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar desondanks wist hij niet door te breken in de hoofdmacht. Deze zomer maakte hij de overstap naar PEC Zwolle, want uitzicht op speelminuten onder trainer Giovanni van Bronckhorst had hij niet. De middenvelder werd door de Feyenoord-trainer gezien als rechtsback, maar op die positie kregen in een eerder stadium Rick Karsdorp en Bart Nieuwkoop de voorkeur.

“Misschien was ik nog niet goed genoeg, ik wist dat ik nog een lange weg te gaan had”, laat hij optekenen in een interview met Voetbal International. “Daarin zat wat mij betreft ook direct het probleem. Want wat moest ik doen om beter te worden? Wat was er voor nodig om op een dag tweede of misschien zelfs wel eerste keuze te worden? Dat hebben de trainers mij nooit verteld. Bij Feyenoord heb ik nooit het gevoel gehad dat ik een eerlijke kans zou krijgen.”

Hamer benadrukt dat hij Feyenoord ‘de mooiste club van Nederland’ vindt. “Ik ben heel trots op de club, maar niet op hoe ze met mij zijn omgegaan”, aldus de 21-jarige Hamer. “Nadat ik de overstap had gemaakt vanuit de jeugd, heeft geen enkele trainer mij nog aangesproken op wat ik anders of beter kon doen. Dat zat mij persoonlijk erg dwars, net als mijn ontwikkeling.”

De middenvelder kreeg niet het idee dat hij goed begeleid werd. “De enige die zich daadwerkelijk om mij bekommerde was Rick Karsdorp. Hij werd mijn mentor. Hij zei: Doe dit, doe dat. Je moet naar binnen komen als de bal aan de andere kant is, je moet meelopen en niet instappen. Prachtig dat Rick dat deed – hij is inmiddels een goede vriend – maar eigenlijk had dat uit de technische staf moeten komen.”