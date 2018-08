Klaassen: ‘In Engeland is het normaal, het heeft geen invloed op me’

Davy Klaassen verliet Everton na een rampjaar voor Werder Bremen. Na een seizoen waarin hij nauwelijks aan spelen toekwam, hoopt hij zijn carrière in de Bundesliga nieuw leven in te blazen. Zaterdag gaat voor de ex-Ajacied het seizoen van start met een wedstrijd tegen Hannover 96. Met een transfersom van 13,5 miljoen euro is Klaassen de recordaankoop van Werder Bremen en de verwachtingen zijn dan ook hoog. De Oranje-international zegt in gesprek met Sport Buzzer geen druk te voelen door de vele miljoenen die zijn werkgever voor hem betaalde.

“Ik kom vanuit Engeland, daar is het normaal”, aldus Klaassen. “Maar het heeft echt geen invloed op me. Het gaat erom dat je hard werkt en alles geeft. Het geld is dan niet meer belangrijk. Ik ben hoe dan ook enorm gemotiveerd.” Klaassen is niet de enige aankoop van Werder Bremen deze zomer. Sportief directeur Frank Baumann trok spelers als Yuya Osako en Martin Harnik aan en deelde nieuwe contracten uit aan Ludwig Augustinsson en Jiri Pavlenka. “Een goed signaal”, aldus Klaassen.

“We zien allemaal dat het de goede kant op gaat. Door nieuwe contracten en transfers krijgen we allemaal dat gevoel”, vervolgt de aanvallende middenvelder, die kort terugkijkt op zijn mislukte periode bij Everton. “Het werkte niet. De trainer die me haalde (Ronald Koeman, red.) werd al snel ontslagen en de speelstijl paste niet goed bij mij. Maar ik heb mezelf altijd een voetballer blijven voelen.”

Klaassen laat optekenen dat hij zijn periode bij Werder Bremen ziet als een nieuwe start. “Met name de eerste paar weken had ik dat gevoel. Ik heb vorig seizoen natuurlijk niet veel gespeeld. Wat dat betreft is dit een herstart”, aldus Klaassen, die grote verschillen ziet tussen de Premier League en Bundesliga. “In Engeland gaat het alleen maar om geld, juist omdat er daar veel van is. Iedere club kan kopen wie ze maar willen. In Duitsland is dat grote geld er niet. Hier houden clubs zich meer bezig met het ontwikkelen van spelers met een goede filosofie.”