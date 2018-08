‘Misschien belandt Hazard wel nooit bij Real Madrid’

Eden Hazard heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is. Even leek het erop dat de linksbuiten na het WK de overstap zou maken naar het Santiago Bernabéu, maar hij speelt nog altijd voor Chelsea. Het is goed mogelijk dat Hazard het maagdelijk wit nooit om zijn schouders zal dragen.

“Ik kan niet zeggen waarom het niet is doorgegaan. Niet omdat ik niet wil, omdat ik het niet weet”, reageert vader Thierry in Het Nieuwsblad. “Misschien hebben ze een politiek waarbij ze de jeugd een kans willen geven. Volgende zomer heeft Eden nog één jaar contract, maar misschien belandt hij wel nooit in Madrid.”

Het uitblijven van een transfer heeft mogelijk te maken gehad met de trainerswissel in Madrid: Julen Lopetegui verving de opgestapte Zinédine Zidane. “Het kan zijn dat het met Zidane een ander verhaal was geweest. Maar anderzijds zal hij ook wel zijn redenen hebben gehad om te vertrekken.”

De 27-jarige Hazard maakte in 2012 de overstap van Lille naar Chelsea. De 92-voudig international én aanvoerder van België kostte naar verluidt 35 miljoen euro en speelde sindsdien 302 wedstrijden voor the Blues. Daarin was hij goed voor 89 doelpunten en 77 assists. Hazard won onder meer twee landstitels en de Europa League met de club uit Londen.