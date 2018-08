‘Dat bedrag kunnen Real, Barcelona en Atlético misschien op tafel leggen’

Hirving Lozano werd de afgelopen maanden met diverse Europese topclubs in verband gebracht. De aanvaller liet ook op het WK heel aardige dingen zien, maar nog altijd staat hij onder contract bij PSV. Dat heeft volgens journalist Daniel Reyes van onder meer Claro met ‘twee dingen’ te maken.

“Weinig clubs kunnen zijn vraagprijs momenteel betalen, zo'n veertig, vijftig miljoen euro. Dat bedrag kunnen Real Madrid, Barcelona of Atlético Madrid misschien wel op tafel leggen. maar die hebben momenteel geen behoefte aan een speler als Lozano. Spanje zou voor Lozano wel de beste optie zijn”, aldus Reyes tegenover de NOS.

De verslaggever voegt eraan toe dat de 23-jarige Lozano het met zijn gezin naar zijn zin heeft in Eindhoven en bovendien Champions League-voetbal kan spelen. “Nu past PSV nog perfect bij hem. Lozano is verzekerd van een basisplaats en er is een flinke kans dat hij ook Champions League speelt. Die garanties had hij niet bij een andere club.”

Het is mogelijk dat Lozano bij PSV gaat samenspelen met nóg een Mexicaan, want de Brabanders hebben interesse in Éric Gutiérrez van Pachuca. “Het zou voor Lozano fantastisch zijn als Guti naar PSV komt. De twee hebben jarenlang samen in de jeugd van Pachuca gespeeld. Gutiérrez wil graag naar PSV, maar ik denk dat de clubs er gewoon niet uit gaan komen.” PSV gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle.