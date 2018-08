‘Dat valt me tegen van Luuk de Jong: hij zeurt, zanikt en mekkert’

Wim Kieft is teleurgesteld in Luuk de Jong. Laatstgenoemde scoorde dit seizoen in vier wedstrijden nog niet en liet tegen BATE Borsiov zeker twee honderdprocentmogelijkheden onbenut. Oud-spits Kieft is in zijn column voor De Telegraaf kritisch op de aanvalsleider van PSV.

Kieft schrijft dat Klaas-Jan Huntelaar in ‘een prima fase’ zit bij Ajax, hard werkt en ‘geen zeikerdje’ is: “En dat valt me dan zo tegen van De Jong. Hij zeurt, zanikt en mekkert en dan is zijn eerste actie tegen BATE een kansloze schwalbe. Het komt allemaal voort uit een gebrek aan vertrouwen. Je ziet hem bij wijze van spreken naar die bal toelopen met de gedachte: ‘ik haal het niet’, ‘de bal gaat te ver naar de zijkant om nog te kunnen scoren’.”





Volgens Kieft zit de aanvoerder van de Eindhovenaren ‘niet lekker in zijn vel’. De Jong moet in zijn ogen ook niet alleen belangrijk zijn als aanspeelpunt, maar moet ook gewoon twintig doelpunten per jaar maken. In zijn eerste twee seizoenen was de 27-jarige De Jong goed voor respectievelijk 20 en 26 treffers in de competitie.

“Dat niveau mag je nog steeds eisen van iemand als Luuk de Jong bij PSV (…) Dienstbaar aan het elftal spelen is onvoldoende voor een speler van De Jongs kaliber. Van hem mag je meer eisen. De lat moet omhoog: hij moet meer scoren, assists geven en niet zo zeuren.” Met PSV neemt De Jong het zaterdagavond op tegen PEC Zwolle.