‘Hij wordt een beetje gezien als het vriendje van Ten Hag’

Ajax telde deze transferzomer circa zes miljoen euro neer voor Zakaria Labyad, maar tot dusver wil het in Amsterdam nog niet vlotten met de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. De aankoop kwam een aantal keer binnen de lijnen als invaller en moet vooralsnog genoegen nemen met een bijrol. Pim Verbeek nam als bondscoach van Marokko Labyad mee naar de Olympische Spelen van 2012 en kent hem daarom goed. Hij denkt dat het wel goed gaat komen met de Marokkaans international in de Johan Cruijff ArenA. René van den Berg, FC Utrecht-watcher van RTV Utrecht, laat tegenover de NOS op zijn beurt weten dat de manier waarop Labyad is binnengekomen bij Ajax niet in zijn voordeel werkt.

Volgens Verbeek is de concurrentie bij Ajax simpelweg te groot en zijn anderen op dit moment beter. "Het is een speler die weet wat hij wil, met een duidelijke eigen mening, een prima jongen om mee te werken en een goede voetballer", vertelt Verbeek. "Maar het is simpel: er kunnen er maar elf spelen. De concurrentie bij Ajax is met Neres en Dusan Tadic natuurlijk heel groot. Labyad zal er misschien niet op gerekend hebben dat Tadic nog zou komen. Maar hij zal niet opgeven en zijn kans grijpen, zo ken ik hem."

Na tegenvallende periodes bij PSV en Sporting Portugal wist Labyad op te leven bij FC Utrecht, onder leiding van toenmalig Utrecht-trainer Erik ten Hag. “Het feit dat hij Ten Hag is gevolgd en hoe hij bij Ajax is geïntroduceerd, is ook zijn nadeel", meent Van den Berg. "Hij wordt een beetje gezien als het kindje, het vriendje van de trainer, heb ik begrepen. En dat heeft hem niet goed gedaan. Want op basis van zijn kwaliteiten kan hij prima mee bij Ajax." Verbeek spreekt tegen dat Labyad wordt gezien als ‘het vriendje van de trainer’. “Ik heb dat ook gehoord, dat dat weerstand zou oproepen. Maar dat heeft geen invloed. Ten Hag heeft hem meegemaakt én beter gemaakt. Labyad moet gewoon geduld hebben, zijn tijd komt nog wel."

Ten Hag gaf onlangs aan dat Labyad nog stappen moet maken bij Ajax. "Ten Hag lijkt zijn keuze wel gemaakt te hebben, door Van de Beek op te stellen tegen Dynamo Kiev als vervanger van Neres. Op de plek die eigenlijk voor Labyad is. Dat zegt wel voldoende”, aldus Van den Berg. Verbeek denkt dat het uiteindelijk wel goed zal komen met Labyad bij Ajax. "Maar het kan snel gaan in het voetbal. Kijk naar Sofyan Amrabat, die is met veel bombarie binnengehaald bij Feyenoord en gaat nu alweer weg omdat hij niet tevreden is met zijn plek. De beste jaren van Labyad moeten nog komen. De vraag is hoe lang hij het zal accepteren als hij op de bank zit. Het is aan de trainer om hem het gevoel te geven dat zijn tijd nog zal komen."