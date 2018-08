De Graafschap ziet spits vertrekken: ‘Voor nu is het een stap terug’

Anthony van den Hurk staat voor een terugkeer naar de Keuken Kampioen Divisie. De 25-jarige aanvaller speelt bij De Graafschap de tweede viool achter Fabian Serrarens en wil vertrekken. Drie clubs hebben belangstelling, vertelt hij aan Omroep Gelderland.

“Allemaal uit de eerste divisie”, aldus Van den Hurk. Mogelijk gaat het om in ieder geval MVV Maastricht en SC Cambuur. Hij laat wel weten dat hij en de club uit Doetinchem ‘goed uit elkaar gaan’: “Misschien is het voor nu even een stap terug. Ik hoop er daarna weer ééntje omhoog te maken.”

“Kijk, ik kan wel gokken dat ik soms eens twintig minuten zal invallen hier, maar de vraag is of je daar beter van wordt. Tot het zo ver is, zal ik mijn uiterste best blijven doen. Daar ben je ook prof voor.” De 25-jarige Van den Hurk speelde voor Blauw Geel’38, FC Den Bosch, PSV en FC Eindhoven alvorens hij bij De Graafschap terechtkwam.

Van den Hurk speelde 53 wedstrijden voor De Superboeren en daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 7 assists. Onder trainer Henk de Jong moet hij Fabian Serrarens voor zich dulden en ook onder anderen Stefan Nijland zou in de punt kunnen spelen. Het contract van Van den Hurk loopt op De Vijverberg nog één seizoen door.