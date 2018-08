‘Ramselaar hoopt nog voor einde van transfermarkt op nieuwe club’

Bart Ramselaar hoopt zijn laatste wedstrijd voor PSV voorlopig te hebben gespeeld. De Telegraaf schrijft dat de middenvelder van de clubleiding niet hoeft te vertrekken, maar zelf op een transfer aast. PSV houdt er rekening mee dat er nog een club voor Ramselaar langskomt.

“Ramselaar ziet dat zijn kans op speeltijd onder Mark van Bommel klein is. De nieuwe hoofdtrainer vindt de oud-speler van FC Utrecht niet in zijn systeem passen. Niet voor niets hoopt PSV zich na de zware knieblessure van de net gekochte Ryan Thomas nog te versterken met net zo’n type middenvelder”, valt er in de krant te lezen.

De 22-jarige Ramselaar kwam in de zomer van 2016 voor 4,7 miljoen euro, exclusief variabelen, over van FC Utrecht. Een onbetwiste basisspeler is hij in het Philips Stadion echter nooit geworden. In 69 wedstrijden kwam hij tot 7 doelpunten en 6 assists.

De drievoudig international van het Nederlands elftal ontbrak voor de wedstrijd tegen BATE Borisov in de voorronde van de Champions League zelfs in de selectie. Overigens verwacht PSV dat Derrick Luckassen op huurbasis de overstap maakt naar Hertha BSC en zou het kunnen dat ook Nicolas Isimat-Mirin nog vertrekt.