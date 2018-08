Bayern moet aanvaller lang missen: ‘We vrezen het ergste’

Niko Kovac kan voorlopig geen beroep doen op Kingsley Coman. De aanvaller heeft in de wedstrijd tegen TSG Hoffenheim een enkelblessure opgelopen en moet onder het mes. De Fransman zal wekenlang in de lappenmand liggen.

Coman, die zijn enkelband heeft afgescheurd, moest zich vrijdag in de blessuretijd van de eerste helft laten vervangen door Arjen Robben. De wedstrijd tegen Hoffenheim werd in de Allianz Arena met 3-1 gewonnen, met dank aan doelpunten van Thomas Müller, Robert Lewandowski en invaller Robben.

“Het ziet er nu niet goed uit. Hij heeft veel pijn”, zei Kovac na afloop in de Duitse media. “Ik hoop dat het niets serieus is, maar we vrezen het ergste.” De 22-jarige Coman miste ook al een deel van het vorige seizoen, want hij was er drie maanden lang niet bij en ontbrak uiteindelijk in de selectie voor het WK.

Bayern communiceert via Twitter dat Coman ‘meerdere weken’ niet in actie kan komen en het revalidatieproces moet uiteindelijk uitwijzen of het inderdaad om weken, en niet om ‘maanden’ gaat. De vijftienvoudig international speelde tot dusverre 96 wedstrijden voor der Rekordmeister en daarin was hij goed voor 16 doelpunten en 22 assists.