‘Ajax en NAC Breda hebben contact over verhuur van verdediger’

Luis Orejuela gaat Ajax waarschijnlijk verlaten. De Telegraaf schrijft dat club en speler het erover eens zijn dat hij meer minuten moet maken en zowel een verkoop als een verhuur is een mogelijkheid. De bestemming is nog onduidelijk.

Ajax heeft contact met NAC Breda. De Parel van het Zuiden heeft belangstelling om de 23-jarige rechtsback voor de rest van het seizoen te huren en eerder toonden ADO Den Haag en FC Basel belangstelling. Die clubs zetten die interesse echter niet door.

Ajax nam Orejuela een jaar geleden voor 3,65 miljoen euro over van Deportivo Cali, maar sindsdien speelde hij slechts één competitiewedstrijd in het eerste elftal en kwam hij tweemaal in actie in de KNVB Beker. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog tot de zomer van 2022 door.

Orejuela, die eerder ook al in verband werd gebracht met Real Betis, speelde voor Deportivo Cali 72 wedstrijden in het eerste elftal en werd nog niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Colombia. Moa kwam namens de beloften zestien keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie en daarin was hij goed voor één treffer.