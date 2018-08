Aanvoerder van Jong PSV kan naar Eredivisie: ‘Doet er niet toe waar ik speel’

Het wordt een spannende week voor Armando Obispo, zo schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. De transfermarkt sluit volgende week vrijdag de deuren en de aanvoerder van Jong PSV zou nog een transfer kunnen maken. Hij beaamt dat het momenteel 'onrustig' is. "Er is nog niks besloten, maar voor mij zou het wel fijn zijn als ik volgende week duidelijkheid heb."

Obispo, die vrijdag met Jong PSV een 4-1 nederlaag incasseerde bij TOP Oss, staat volgens de regionale krant in de belangstelling van onder meer Fortuna Sittard en PEC Zwolle. De Eredivisie lonkt dus voor de negentienjarige verdediger, die vorig seizoen tweemaal in actie kwam voor het eerste elftal. Ik moet ervoor zorgen dat ik mezelf dit seizoen zo goed mogelijk ontwikkel, waar ook. Of het nu bij een andere club in de Eredivisie is, bij PSV 1 of bij Jong PSV doet er niet toe. Ik moet beter worden, minuten maken."

Obispo spreekt de ambitie uit om op termijn deel uit te maken van het elftal van Mark van Bommel. Hij zegt goed contact te hebben met de trainer, met wie Obispo over zijn toekomst spreekt. "Het is mijn carrière en we moeten samen kijken wat het beste is voor mij en de club. Nu is de situatie even lastig, omdat er nog andere spelers kunnen vertrekken. Komende week is duidelijk waar ik dit seizoen speel." Obispo heeft een contract tot medio 2021 in Eindhoven.