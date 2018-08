‘Ik denk niet dat jullie de Mkhitaryan van Borussia Dortmund hier gaan zien’

Henrikh Mkhitaryan hoopt zichzelf in dienst van Arsenal opnieuw uit te vinden. De Armeniër kwam in januari over van Manchester United, na anderhalf seizoen op Old Trafford. In de Premier League heeft hij lang niet altijd het niveau kunnen aantikken dat hij haalde bij Borussia Dortmund, maar toch zegt de aanvallende middenvelder dat hij niet 'de oude Mkhitaryan' wil worden.

In de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen stond Mkhitaryan negentig minuten op het veld. Afgelopen zaterdag was hij goed voor een doelpunt en een assist in de verloren wedstrijd tegen Chelsea (3-2). Op de website van Arsenal vertelt Mkhitaryan dat hij zich onder Unai Emery tot een nieuwe speler hoopt te ontwikkelen. "Ik denk niet dat jullie de Mkhitaryan van Borussia Dortmund hier gaan zien, want de filosofie, de speelstijl en de competitie waren daar anders", legt hij uit.

"Ik wil hier bij Arsenal niet de oude Mkhitaryan zien. Ik wil een nieuw iemand zijn, iemand die aantoont dat hij ook voor Arsenal hetzelfde kan betekenen", aldus Mkhitaryan, die waakt voor een negatieve sfeer na de teleurstellende start van Arsenal in de Premier League. "Dat je de eerste twee wedstrijden verliest, betekent niet dat je buiten de top vier gaat eindigen. Er zijn nog 36 wedstrijden te gaan en iedereen weet dat in de Premier League alles kan gebeuren. We blijven positief."

Arsenal verloor in de seizoensouverture met 0-2 van Manchester City en ging vervolgens dus ook onderuit tegen Chelsea. Er klinkt her en der kritiek op Emery, maar dat is volgens Mkhitaryan onterecht. "We vinden niet dat het slecht gaat, want we zijn op de goede weg", maakt hij duidelijk. Zaterdag neemt Arsenal het voor eigen publiek op tegen West Ham United, dat ook nog puntloos is.