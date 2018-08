‘Ik vertel de jonge jongens bij Feyenoord dat ze geduld moeten hebben’

Omdat hij ontevreden was over het gebrek aan speeltijd, koos Sofyan Amrabat vrijdag voor een vertrek bij Feyenoord. De naar Club Brugge vertrokken middenvelder is niet de enige speler die baalt van een reserverol in De Kuip, weet Tyrell Malacia. De back, die onlangs juist een basisplaats veroverde, vertelt aan FOX Sports dat hij vaak met ontevreden jonge spelers praat.

"Ja, natuurlijk praten de jonge jongens erover", beaamt de linkerverdediger, zonder namen van spelers te noemen. "Ze zijn gretig en ze doen het goed op de training. Ik vertel ze dat ze geduld moeten hebben. Ik heb ook geduld gehad en mijn kans gepakt toen die kwam." In de eerste wedstrijden van het seizoen kreeg Calvin Verdonk de voorkeur als linksback, maar daarna kwam Malacia bovendrijven. "Het is lastig om geduld te houden. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander."

Ook Malacia had het moeilijk met zijn wisselrol, zo geeft de negentienjarige jeugdexponent toe in een ander interview bij Feyenoord TV. "Ik heb veel gesproken met belangrijke mensen om me heen. Ik sprak met mijn ouders en mijn oom en dat heeft me goed gedaan. Je hebt als speler altijd wel van die moeilijke momenten." Soms denkt Malacia ook terug aan de mooie momenten: zijn officiële debuut, op 6 december 2017 in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Napoli (2-1), zal hij bijvoorbeeld niet gauw vergeten.

"Daar denk ik natuurlijk nog weleens aan terug. Het was een heel mooi moment in mijn carrière en ik heb ervan genoten", aldus de jongeling. "In de vakantie heb ik die wedstrijd nog eens teruggekeken. Ik denk dat ik sinds mijn debuut volwassener ben geworden, als speler en persoon. Ik praat veel met oudere jongens die mij adviezen geven en daar neem ik veel van aan." Met Feyenoord bereidt Malacia zich voor op de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van zondagmiddag.