Robben eist hoofdrol op met treffer en afgekeurde goal bij winst Bayern

Bayern München heeft de openingswedstrijd van de Bundesliga winnend afgesloten. In eigen huis nam de ploeg van trainer Niko Kovac het op tegen TSG Hoffenheim en kwam in de eerste helft op voorsprong. De bezoekers kwam na de onderbreking langszij, maar de regerend landskampioen rechtte de rug en wist met moeite een zege te behalen: 3-1.

Kovac had bij Bayern geen plek voor Arjen Robben in het basisteam, terwijl bij Hoffenheim Joshua Brenet op de bank moest plaatsnemen. Bayern domineerde in het eerste bedrijf, maar van een groot klasseverschil was geen sprake. Halverwege de eerste helft viel de enige treffer te noteren. Joshua Kimmich zette uit een corner strak voor en Thomas Müller kopte binnen: 1-0.

In de tweede helft moest Bayern het zien te rooien zonder Kingsley Coman. De buitenspeler liep een blessure op en werd vervangen door Robben. De Nederlander was als een van de eersten dicht bij de 2-0, maar het schot van de aanvaller miste precisie. Robert Lewandowski leek daarna de marge te verdubbelen, maar de treffer van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel.

Hoffenheim profiteerde daarna van weifelend optreden van de defensie van Bayern. Adam Szalai werd niet goed aangepakt door de verdedigers, waarna de Hongaar na goed doorzetten de bal hard achter Manuel Neuer knalde: 1-1. Een kwartier voor tijd had Bayern de uitgelezen kans om op voorsprong te komen nadat de arbiter een strafschop toekende na een overtreding op Franck Ribéry.

Robert Lewandowski ging achter de bal staan, maar doelman Oliver Baumann stopte. Robben leek de rebound te verzilveren, maar de VAR oordeelde dat de Nederlander te snel inliep. Lewandowski probeerde daarna nogmaals en faalde niet. Vervolgens leek Müller wederom te scoren, maar de VAR trad weer op. Het werd echter alsnog 3-1 voor de thuisploeg door een prachtige treffer van Robben, die in stelling werd gebracht door Müller.