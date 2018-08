Jong Ajax haalt uit; Roda dankt goudhaantje; PSV krijgt pak slaag

Jong Ajax heeft vrijdagavond voor het eerst dit seizoen een zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers beleefden vorige week een valse start tegen Roda JC Kerkade (2-1), maar FC Dordrecht werd wél verslagen: 5-2. FC Twente speelde gelijk bij Helmond Sport, terwijl Go Ahead Eagles opnieuw wist te winnen, dit keer van FC Eindhoven.

Almere City – Roda JC Kerkrade 1-2

Roda begon sterk aan het duel en was bij tijd en wijle gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam de thuisploeg steeds meer aan bod en moest Roda-doelman Tom Muyters af en toe ingrijpen. In het begin van de tweede helft nam Roda de leiding. Mario Engels, die vorige week twee keer scoorde tegen Ajax, wist wederom het net te vinden, na goed voorbereidend werk van Mohamed El Makrini. Een kwartier voor tijd scoorde Andreas Calcan nog prachtig, maar Roda won toch door de tweede goal van Engels.

Jong Ajax – FC Dordrecht 5-2

De ploeg van Michael Reiziger was na de 2-1 nederlaag van vorige week tegen Roda JC Kerkrade gebrand op een goed resultaat tegen FC Dordrecht. Na twee minuten was het al raak: Noa Lang brak door op links en zette voor, Ché Nunnely kopte terug en Kaj Sierhuis werkte sierlijk af. Een halfuur later was de spits wederom trefzeker, dit keer vanaf elf meter: 2-0. Vlak voor de pauze deden de bezoekers iets terug via Thomas Kok, na een goede aanval van Dordrecht. Na de rust breidde Nunnely de voorsprong uit met een heerlijk schot. Lang miste vervolgens een strafschop, maar wist Danilo wist wel twee keer te scoren. Namens Dordrecht was Marko Maletic nog trefzeker.

Helmond Sport - FC Twente 2-2

Beide ploegen konden vooral in de beginfase van de eerste helft aan scoren toekomen, maar de doelmannen werden niet gepasseerd. Op een gegeven moment bleven kansen aan beide kanten van het veld uit en was het wachten op het rustsignaal. In de tweede helft schoot Furhgill Zeldenrust de thuisploeg op voorsprong, waarna de Tukkers moesten komen. Na tachtig minuten was het raak: Tom Boere benutte een penalty. Vlak voor tijd leek Helmond de winst binnen te hebben dankzij Bart Meijers, maar Jari Oosterwijk maakte vlak voor tijd gelijk.

SC Cambuur – Jong AZ 2-1

Tijdens de rust stond de club uit Friesland op een 1-0 voorsprong, maar de marge had ruimer kunnen uitvallen. Het enige doelpunt in de eerste 45 minuten kwam op naam van Justin Mathieu. Cambuur produceerde na 25 minuten spelen een mooie aanval over meerdere schijven, waarna Mathieu de klus kon klaren. In de tweede helft werd twee keer vlak achter elkaar gescoord: Jong AZ kwam gelijk dankzij Ferdy Druijff, maar Karim Rossi bracht Cambuur alsnog de zege.

FC Eindhoven – Go Ahead Eagles 1-2

Go Ahead won vorige week met 5-0 van Jong FC Utrecht en ook in Eindhoven ging de ploeg uit Deventer voortvarend van start, aangezien Istvan Bakx na een kwartier spelen een vrije trap verzilverde: 0-1. Eindhoven maakte na een halfuur gelijk. Branco van den Boomen had een prima voorzet in huis en Marcelo Lopes kopte daarna binnen: 1-1. Met een subtiel wipje maakt Richard van der Venne er na de rust 1-2 van. Daarna kreeg Jay Idzes zijn tweede gele kaart, waarna het duel gespeeld was.

Thomas Verheydt en Richard van der Venne juichen uitbundig na de 1-2.

FC Den Bosch – RKC Waalwijk 2-3

Stefano Beltrame zette zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. De huurling van Juventus schoot de bal hard richting de doel van de tegenstander en keeper Etienne Vaessen had geen antwoord paraat. RKC pareerde echter snel via Jan Lammers, die van dichtbij het leer knap in het netje kreeg: 1-1. Meteen na de thee kwam de thuisploeg weer op voorsprong. Sven Blummel had een goede steekpass in huis en Rauno Sappinen rondde af, maar daarna was Mario Bilate namens de bezoekers twee keer trefzeker, waardoor RKC zegevierde.

FC Oss - Jong PSV 4-1

Vorig seizoen verloor Oss met 0-3 en 5-1 van Jong PSV, maar ditmaal ging het de ploeg beter af. In de elfde minuut verlengde Norichio Nieveld met succes een vrije trap van Bryan Smeets; een minuut later was Huseyin Dogan het eindstation van een fraaie aanval. PSV vond echter de aansluiting, nadat Joël Piroe werd neergehaald door keeper Nick Olij en Ramon Pascal Lundqvist koel bleef vanaf elf meter. In de tweede helft breidde Oss de marge weer uit naar twee. Stuy van den Herik werd naar de grond gewerkt en Dogan benutte de penalty die volgde. PSV ging slordig om met de kansen en via Smeets werd het ook nog 4-1.

Sparta Rotterdam - FC Volendam 2-0

Sparta was in de eerste helft veel aan de bal, maar Volendam gaf weinig kansen weg. Als Sparta gevaarlijk werd, lette Jordi van Stappershoef goed op: de keeper van Volendam voorkwam bijvoorbeeld enkele keren een doelpunt van Lars Veldwijk. Na de onderbreking was het alsnog raak voor Sparta. In de 53ste minuut krulde de achttienjarige Halil Dervisoglu de bal in de verre hoek: 1-0. Er kwamen mogelijkheden om de marge te verdubbelen, maar spelers als Mohamed Rayhi en Dries Wuytens hadden het vizier niet op scherp staan. Pas vlak voor het laatste fluitsignaal besliste Dervisoglu het duel. Sparta pakte de eerste punten van het seizoen, terwijl Volendam op twee nederlagen blijft steken.

Telstar - MVV Maastricht 0-1

Een kwartier voor tijd sloeg het noodlot toe voor Telstar. Na geklungel in de verdediging van de thuisploeg profiteerde Joeri Schroijen met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Tot dat moment golfde de wedstrijd op en neer. Telstar startte fris voor eigen publiek, maar zag MVV gaandeweg de eerste helft het initiatief overnemen. In totaal trof MVV liefst driemaal het aluminium: twee keer in de eerste helft en eenmaal na rust, toen een inzet van Koen Kostons via de binnenkant van de paal uit het doel bleef. Juist in een fase waarin Telstar wat sterker werd, bepaalde Schroijen de eindstand in het door noodweer geteisterde Velsen-Zuid. De gastheer eindigde met tien man, na een directe rode kaart voor Rodney Lopes Cabral in de blessuretijd.