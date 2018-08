Discutabele strafschop helpt ADO op weg naar eerste punten

ADO Den Haag heeft de eerste punten van het nieuwe seizoen binnen. Het team van Alfons Groenendijk won vrijdagavond met 3-1 van Fortuna Sittard, mede dankzij een dubbelslag van Nasser El Khayati. Zodoende blijft Fortuna wachten op de eerste zege sinds de rentree in de Eredivisie, terwijl ADO na drie duels op drie punten staat.

Het protest van de spelers van Fortuna klonk luid, toen arbiter Dennis Higler in de slotfase van de eerste helft naar de strafschopstip wees. De bezoekers vestigden hun hoop op de videoarbitrage, na een duel tussen Elson Hooi en Michael Pinto in het zestienmetergebied. Hoewel Pinto de bal leek te raken, werd de beslissing niet teruggedraaid en mocht Nasser El Khayati aanleggen vanaf elf meter. Dat deed hij met succes: de ster van ADO stuurde keeper Alexei Koselev de verkeerde hoek in. Het was bijzonder slecht nieuws voor Fortuna, dat lekker meevoetbalde maar toch aankeek tegen een 2-0 achterstand bij rust.

Het doelpunt van El Khayati was de tweede treffer van ADO; halverwege de eerste helft was de ploeg van Groenendijk al op voorsprong gekomen. Tom Beugelsdijk hield de bal drie keer hoog met het hoofd en lanceerde Melvyn Lorenzen met een lange bal. De buitenspeler profiteerde optimaal en tikte de bal langs Koselev. Fortuna had zich tot dat moment niet onbetuigd gelaten en kreeg in de negende minuut een grote kans voor André Vidigal, die kruislings naast schoot. Na het openingsdoelpunt waren er niet veel kansen tot de 2-0 viel.

In de tweede helft werd het een nog moeilijker verhaal voor Fortuna. El Khayati maakte al gauw zijn tweede treffer van de avond: Hooi draade Clint Essers dol op de linkerflank, Lorenzen tikte zijn voorzet door en El Khayati schoof de bal eenvoudig binnen. Achttien minuten voor tijd kreeg de doelpuntenmaker de kans om zijn hattrick te completeren, maar ditmaal faalde hij vanaf elf meter. Koselev dook de goede hoek in, nadat Higler een overtreding van Wessel Dammers op Hooi bestrafte met wederom een strafschop.

Fortuna hoopte ten minste nog een keer te scoren en daar slaagden de Limburgers zes minuten voor tijd in. Lisandro Semedo gaf de bal voor en via de arm van ADO-keeper Indy Groothuizen vloog de bal binnen. Als het doelpunt op naam van Semedo komt, is hij de honderdste doelpuntenmaker van Fortuna in de Eredivisie. Even na de goal werd aan de overzijde een treffer van ADO afgekeurd wegens buitenspel, al was het onduidelijk of een speler van ADO of Fortuna de bal als laatste raakte voordat Erik Falkenburg er 4-1 van dacht te maken