Kritiek op Mourinho ‘walgelijk’: ‘Het meest oneerbiedige wat ik heb gehoord’

José Mourinho beleeft een mindere periode bij Manchester United. De Engelse grootmacht verloor zondag bij Brighton & Hove Albion (3-2), waarbij het spel van the Red Devils tegenviel. Criticasters staan in de rij om de Portugese manager en zijn tactieken te fileren, maar Mourinho heeft in Phil Neville nog een volgeling.

“Ik vind het walgelijk”, aldus de oud-verdediger van United tegenover de BBC over de mate van kritiek die Mourinho te verduren krijgt. “Ik lees iedere dag wel iets nieuws. Dat zijn methodes uit de tijd zijn bijvoorbeeld. Dat is het meest oneerbiedige wat ik heb gehoord. Hoe kunnen zijn methodes uit de tijd zijn als United een comeback realiseert bij City (2-3, in april, red.)?”

“Waren zijn methodes toen ook uit de tijd? Zijn cv spreekt voor zich. Ze gaan door een mindere periode. Het optreden tegen Brighton was onacceptabel, maar ik zie geen betere persoon voor deze baan. Wat betreft zijn prestaties: onder meer de Carabao Cup-winst, Europa League-winst en twee keer kwalificatie voor de Champions League...”

“Ja, ik ben ook van mening dat het niet soepel loopt daar en dat de club hier serieus naar moet gaan kijken. Maar ik vind dat de kritiek echt schandelijk wordt, dat meen ik echt”, besluit Neville. Manchester United staat na twee duels op drie punten. Komende maandag ontvangt de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur op Old Trafford.