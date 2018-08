Karius laat Liverpool achter zich en verkast voor miljoenen naar Turkije

Loris Karius gaat zijn loopbaan vervolgen bij Besiktas. De Turkse grootmacht meldt via de clubkanalen dat de doelman de komende twee jaar wordt gehuurd van Liverpool. De rol van de 25-jarige sluitpost bij de Engelse topclub was uitgespeeld na de komst van Alisson Becker, die voor minimaal 62,5 miljoen euro werd gehaald.

Karius speelde vorig seizoen een negatieve hoofdrol in de verloren Champions League-finale door twee keer ernstig in de fout te gaan, waardoor Real Madrid met 3-1 won. Na afloop kreeg Karius bakken kritiek over zich heen en de geruchten deden al snel de ronde dat Jürgen Klopp op zoek was naar verbetering in het doel. Alisson werd deze zomer voor een recordbedrag weggeplukt bij AS Roma, waardoor Karius in verband werd gebracht met een transfer.

De Duitser werd gelinkt aan verschillende clubs, maar Besiktas heeft dus zijn slag geslagen. Naar verluidt betaalt Besiktas 2,5 miljoen euro om Karius te huren. Als de doelman in de komende twee jaar tijdens minstens vijftig procent van de wedstrijden die de Zwarte Adelaars spelen in actie komt en Besiktas zich weet te plaatsen voor Europees voetbal, wordt de overstap automatisch permanent gemaakt voor nog eens acht miljoen extra.

Karius zal een nieuw eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen in het geval dat zijn transfer naar Besiktas niet definitief wordt, bij Liverpool ondertekenen om de deal door te laten gaan, aangezien zijn huidige verbintenis medio 2021 afloopt. De keeper stond in totaal 49 keer onder de lat stond bij de the Reds, met 47 tegengoals en 22 clean sheets als resultaat.