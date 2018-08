Busquets spreekt zich fel uit: ‘Geloven dat dit het beste is voor het voetbal'

LaLiga maakte onlangs bekend dat men een deal had gesloten met het Amerikaanse Relevant Sports, met als intentie enkele duels in de Spaanse competitie af te werken in Noord-Amerika. David Aganzo, voorzitter van de spelersvakbond (AFE), zei al dat de spelers in Spanje er niet op zitten te wachten en Sergio Busquets beaamt dit.

Aganzo stelde dat alle spelers op dezelfde lijn zaten wat betreft het weigeren om te voetballen in Noord-Amerika. Duels afwerken in Spanje blijft de beste keus, zo klonk het, en Busquets schaart zich achter deze woorden. "We zijn allen verenigd. De spelersvakbond staat sterk en onze president (Aganzo, red.) heeft correct gezegd dat we op één lijn zitten", aldus de Spaans international.

"Dit is een pad die we allemaal willen inslaan. Wij geloven dat dit het beste is voor het voetbal", besluit de middenvelder van Barcelona in een video op het Twitteraccount van de AFE. Aganzo zei dat de spelers ‘ziedend’ waren vanwege het feit dat LaLiga het besluit zonder overleg heeft genomen. Aganzo beweerde dat het gezond verstand bij de competitieorganisator ontbrak.

Eerder deed het gerucht de ronde dat de spelers bereid waren te staken als de plannen zouden worden doorgezet, maar volgens de laatste berichten is werkweigering voorlopig niet aan de orde. Vooral topclubs als Barcelona en Real Madrid zouden af en toe de oversteek moeten maken, maar LaLiga-voorzitter Javier Tebas heeft al aangekondigd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat El Clásico wordt afgewerkt in Noord-Amerika.