Lloris biedt ‘uit de grond van het hart’ excuses aan voor rijden onder invloed

Hugo Lloris bekent schuld aan het rijden onder invloed. De doelman van Tottenham Hotspur werd in de nacht van donderdag op vrijdag van de weg gehaald, nadat hij werd betrapt met een slok op achter het stuur. Lloris bracht de nacht door in de cel; over een paar weken zal hij voor de rechter moeten verschijnen.

In een statement biedt de Fransman zijn excuses aan en neemt hij de verantwoordelijkheid op zich. "Ik wil me uit de grond van mijn hart verontschuldigen richting mijn familie, de club, mijn ploeggenoten, de manager en alle supporters", aldus Lloris. "Rijden onder invloed is compleet onacceptabel. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me voor mijn acties. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil uitdragen."

Een woordvoerder van Tottenham Hotspur zegt tegen de London Evening Standard dat Tottenham Hotspur de zaak hoog opneemt. "De club neemt zulke zaken uiterst serieus en we zullen het intern afhandelen", aldus de woordvoerder. Lloris moet zich op 11 september, twee dagen nadat hij met Frankrijk de degens kruist met Nederland in de Nations League, verantwoorden in de rechtszaal.