Lucius keert twee maanden na gedwongen vertrek terug bij PSV

Twee maanden na zijn vertrek is Theo Lucius weer werkzaam in de jeugdopleiding van PSV. De voormalig verdediger vertrok in juni met pijn in het hart naar FC Eindhoven, maar in het Eindhovens Dagblad vertelt Lucius dat hij terug is als stagiair-jeugdtrainer bij PSV. Hij wordt assistent-coach bij PSV Onder-16, waar Adil Ramzi hoofdcoach is.

Lucius was afgelopen seizoen werkzaam als assistent bij PSV Onder-14, maar kreeg in de zomer te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club. Pascal Jansen zwaaide toen nog de scepter zwaaide bij de voetbalacademie. Jansen werd echter assistent-trainer bij AZ en werd in Eindhoven opgevolgd door Ernest Faber. Daardoor stond de deur voor Lucius weer open op De Herdgang. Tegelijkertijd blijft hij als jeugdcoach bij FC Eindhoven, want daar heeft de voormalig Oranje-international het ook naar zijn zin.

Volgens het Eindhovens Dagblad was het duidelijk dat 'de hitte niet afspatte' van de werkrelatie tussen Jansen en Lucius. De samenwerking met Faber gaat beter. De voormalig hoofdtrainer van FC Groningen stroomde als voetballer zelf door uit de jeugdopleiding van PSV en is al dertig jaar actief geweest bij PSV. "Ik kan dat niet helemaal uitleggen, maar het is gewoon enorm prettig dat iemand als Ernest nu aan het hoofd van de organisatie staat", zegt Lucius.

"Hij is iemand die hier alles heeft meegemaakt en alleen maar topkwaliteit nastreeft. Daarbij had hij altijd al oog voor jeugdspelers en tegelijkertijd is Ernest iemand die de PSV-cultuur als geen ander begrijpt. Ik vind het fijn dat ik terug ben", aldus de oud-voetballer, die bezig is om zijn trainersdiploma's te halen. Hij gaat bij PSV stage lopen om trainersdiploma Trainer Coach 1, ook wel TC 1 genoemd, binnen te halen.