Ten Hag: ‘Of hij het gaat redden, staat in de sterren geschreven’

Ajax was afgelopen woensdag met 3-1 te sterk voor Dynamo Kiev in de laatste voorronde van de Champions League en neemt het zaterdagavond op tegen FC Emmen. Dat duel komt voor David Neres nog te vroeg. In aanloop naar de confrontatie met de promovendus laat trainer Erik ten Hag weten dat er alles aan wordt gedaan om de Braziliaanse buitenspeler tijdig fit te krijgen voor de return van dinsdagavond in Kiev.

“De medische staf en David doen er alles aan. Of hij het gaat redden, staat in de sterren geschreven”, laat de coach weten in gesprek met Ajax TV. Ten opzichte van afgelopen woensdag zullen er tegen Emmen een aantal andere spelers op het veld staan. Na de zege op de Oekraïense topclub zei Ten Hag al dat hij van plan was om te gaan rouleren. "Fysiek en mentaal zijn we goed uit de wedstrijd tegen Kiev gekomen. We zijn diep gegaan, maar dat is logisch met zo'n tegenstander. Nu moeten we dat zelf oproepen bij een andere tegenstander.”

Ajax maakte een goede indruk tegen Dynamo Kiev en Ten Hag heeft hoge verwachtingen voor het huidige seizoen. "Ik denk dat deze spelers tot veel in staat zijn. We worden meer en meer een team", klinkt het. "We kunnen tot grote hoogtes stijgen, dat hebben we woensdag gezien. Dat moeten we meer gaan herhalen. Er komen meer automatismen en vastigheden in de ploeg, spelers begrijpen elkaar beter. Op deze wijze creëren we veel en veroveren we snel ballen. Voor een tegenstander wordt het zo moeilijk om onder de druk uit te komen.”

De sfeer in de Johan Cruijff ArenA was woensdag een steun in de rug voor Ajax en Ten Hag hoopt dat de supporters zich ook in de Eredivisie op een dergelijke manier kunnen laten horen. “Zaterdag mogen we alweer en we hopen zaterdag weer zo'n zelfde sfeer te creëren. Het is een andere competitie, maar ook daar hebben we dat altijd nodig. De steun van de fans in onze rug. Dat moeten we ook zelf afdwingen en die uitdaging moeten we aangaan.”