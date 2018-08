Van Bronckhorst ziet potentie: ‘Ik hoop dat hij zich in de basis speelt’

Feyenoord versterkte zich deze zomer met Luis Sinisterra en de aanvaller maakte in de seizoensopener tegen De Graafschap als invaller zijn debuut in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst. De aankoop sloot zich relatief laat aan bij de selectie van Feyenoord en Van Bronckhorst hoopt dat Sinisterra de komende periode gebruikt om zich aan te passen. In onderstaande video vertelt de trainer dat hij veel potentie ziet in de aanwinst.