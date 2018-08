Bijzondere confrontatie Van Nistelrooij en Kuyt: ‘Het is uiteraard speciaal’

Ruud van Nistelrooij maakt zaterdag zijn debuut als trainer van PSV Onder-19. Hij neemt het met zijn ploeg in de strijd om de Supercup op tegen Feyenoord Onder-19, getraind door Dirk Kuyt, die eveneens zijn debuut maakt. Op de clubwebsite van PSV kijkt Van the Man uit naar de wedstrijd op De Herdgang.

“Het is uiteraard speciaal dat naast ik ook Dirk Kuyt als trainer, in dit geval van Feyenoord onder 19, debuteert. Voor mij is het feit dat Cor Adriaanse bij Feyenoords onder 19-team ook in de technische staf zit helemaal bijzonder. Hij heeft mij nog getraind toen ik in het A-team van FC Den Bosch speelde”, vertelt Van Nistelrooij op de clubwebsite van PSV. “Dat zegt iets over zijn kwaliteiten als jeugdtrainer. Ik kijk er naar uit om juist tegen hem mijn debuut als jeugdtrainer te maken.”

Van Nistelrooij is pas begonnen aan zijn klus als eindverantwoordelijke bij het hoogste jeugdelftal van PSV en dat bevalt hem ‘heel goed’. “Na mijn periode als assistent van Phillip (Cocu, red.) bij de profs is het eventjes wennen aan de jonge jongens. Er zijn veel spelers van de Onder-17-lichting van vorig jaar doorgestroomd. Ik moet wel zeggen dat er een heel hoge professionaliteit is bij de jongens”, aldus de oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid. “Dat is de basishouding om het uiteindelijk tot profvoetballer te schoppen. De aanvangsperiode heb ik gebruikt om veel te observeren. Die observaties probeer ik om te zetten in trainingsvormen, video-analyses en speeches die passen bij de spelers.”