Van Bronckhorst: ‘Het is niet zo dat hij hier komt en gelijk niks meer kan’

Sam Larsson kwam een jaar geleden met hoge verwachtingen binnen bij Feyenoord, maar kan toch niet terugkijken op een helemaal geslaagd eerste seizoen in De Kuip. De Zweedse buitenspeler hoopt daar in de net begonnen voetbaljaargang verandering in te brengen, te beginnen dit weekend in de wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever sc Heerenveen. Larsson heeft zin in zijn rentree in het Abe Lenstra Stadion.

“Ik kijk er zeker naar uit, want ik ga natuurlijk veel bekende gezichten zien. Het is een mooie plek om weer mooie dingen te laten zien”, blikt hij in gesprek met RTV Rijnmond vooruit op de wedstrijd van zondag. Larsson hoopt dit seizoen betere cijfers te kunnen overleggen dan hij in het afgelopen jaar bij elkaar speelde: “Ik ben me ervan bewust dat ik meer kan scoren en meer assists kan geven. Tot nu toe sta ik op één assist in één wedstrijd, dus ik ga graag op die trend verder.”

Giovanni van Bronckhorst is niet ontevreden over het eerste jaar van Larsson bij Feyenoord, al verwacht ook hij meer: “Hij heeft natuurlijk enorm veel talent meegenomen uit Heerenveen. Vaak heeft een overstap naar een grotere club voor jongens al een impact, de manier waarop deze club wordt benaderd, de druk die toeneemt. Het spelen in De Kuip. Uiteindelijk heeft elke speler daar ook tijd voor nodig. Ik denk dat Sam op dit moment ook veel beter in zijn vel zit dan vorig seizoen”, voegt de trainer toe via de officiële kanalen van zijn club.

Van Bronckhorst wijst op de moeilijke voorbereiding die Larsson vorig seizoen beleefde in Friesland, waardoor hij niet helemaal fit binnenkwam bij zijn nieuwe werkgever. De aanvaller kampte vervolgens gedurende het seizoen ook met een aantal blessures: “Maar hij heeft nu eigenlijk vanaf dag één mee kunnen trainen. Hij is fit en voelt zich goed, alleen kan hij in de eindfase op het veld nog belangrijker zijn voor het team en daar zijn we mee bezig.”

Larsson kwam in zijn eerste jaar bij Feyenoord tot 8 goals en 6 assists in 33 officiële wedstrijden en als het aan zijn trainer ligt gaat de 25-jarige linksbuiten daar dit seizoen overheen: “Hij laat het op de training zien, hij heeft vorig seizoen wel een aantal goede goals gemaakt op de manier waarop hij ze kan maken. Hij heeft vorig seizoen ook een aantal fantastische assists gegeven. Het zit nog steeds in hem hoor, het is niet zo dat hij hier komt en gelijk niks meer kan.”