Wéér nieuw gezicht onder de lat bij NAC: ‘Drie keepers in drie duels’

De rol van Mark Birighitti bij NAC Breda lijkt volledig uitgespeeld. De Australische doelman begon nog als basisspeler tegen AZ (5-0 nederlaag), maar verloor zijn basisplaats daarna tegen De Graafschap aan Arijanet Muric. Laatstgenoemde werd deze week echter plots terug naar Manchester City gehaald. De Engelse topclub had de keeper uitgeleend aan NAC, maar door problemen tussen de palen besloot de clubleiding hem per direct terug naar Engeland te halen. NAC-trainer Mitchell van der Gaag kiest zaterdag tegen Excelsior niet voor Birighitti, maar voor Karol Niemczycki.

Niemczycki kreeg vrijdag te horen dat hij onder de lat zal starten tegen Excelsior. “Hij heeft een goede voorbereiding gehad, tegen AZ vonden we het nog te vroeg om hem te laten spelen, maar hij is er klaar voor. Natuurlijk is hij jong, maar we hebben alle vertrouwen in Karol”, aldus Van der Gaag in gesprek met Voetbal International.

Manchester City heeft toegezegd om NAC te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe eerste keeper. De namen van Theo Zwarthoed en Benjamin van Leer zingen rond in het Rat Verlegh Stadion. “Iedereen zal er wat van vinden hoe het met Muric is gegaan”, zegt Van der Gaag. “Feit is dat hij terug is en dat wij verder moeten. Het is in het belang van NAC dat er nu een einde aan de keepersproblematiek komt.”

Van der Gaag wil volgende week een nieuwe keeper verwelkomen. “We tillen het over het weekend heen”, klinkt het. “De club is er druk mee, ik houd me er nu niet mee bezig. Het gaat om de wedstrijd tegen Excelsior nu en Niemczycki keept. Drie keepers in drie duels, is dat wel eens eerder gebeurd eigenlijk?”

Birighitti kwam vorig seizoen over van Swansea City en werd gehaald als eerste doelman. Hij maakte echter geen goede indruk en verloor uiteindelijk zijn plek onder de lat. Deze zomer werd Muric aangetrokken als eerste keeper en nu zoekt NAC opnieuw naar een eerste keeper. “Dat betekent dat de situatie voor Mark duidelijk is, daar zal hij zelf zijn conclusies uit moeten trekken. Ik hoor de geruchten ook dat hij weg wil en kan, maar er is nog niets zeker. Volgende week zal een en ander duidelijk worden neem ik aan.”