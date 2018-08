‘Leuk dat ik bij Ajax heb gespeeld, maar die emoties schuif ik zaterdag opzij’

FC Emmen gaat zaterdag op bezoek bij Ajax, dat afgelopen woensdag overtuigend met 3-1 won van Dynamo Kiev. Waar Ajax dit seizoen in Europees verband vooralsnog heeft weten te overtuigen, kent het in de Eredivisie een moeizame start. Heracles Almelo (1-1) haalde een punt weg uit de Johan Cruijff Arena, terwijl de ploeg van Erik ten Hag op het nippertje wist te winnen op bezoek bij VVV-Venlo (0-1). Emmen-directeur Ben Haverkort hoopt op een stunt in Amsterdam.

Haverkort durft niet te voorspellen welke ploeg zondag gaat winnen. "Dat is moeilijk te zeggen. Maar op voorhand kan ik aangeven dat we een best moeilijke wedstrijd tegemoet gaan”, zegt hij in gesprek met ELF Voetbal. “Ajax kent natuurlijk een veel grotere begroting en ook op andere vlakken hebben ze een grote voorsprong. Maar verloor Feyenoord ook niet van AS Trencin deze maand? We hebben altijd een kans."

De 56-jarige Haverkort speelde ooit twee jaar voor Ajax en speelde daarna voor Telstar, SC Cambuur en FC Emmen, waarna hij scheidsrechter werd en in total twaalf jaar in de Eredivisie floot. Vorig jaar keerde hij terug bij FC Emmen als bestuurder. "Het is natuurlijk leuk dat ik bij Ajax heb gespeeld, maar die emoties schuif ik zaterdag volledig opzij. In al mijn poriën ben ik voor Emmen”, vertelt hij. “Ik zal ongetwijfeld oud-ploeggenoten tegenkomen. Dat was vorige week ook zo toen het tweede tegen het tweede van PEC Zwolle speelde. Zag ik John van 't Schip weer. Dat is alleen maar leuk."

Ajax-trainer Ten Hag gaf na het duel met Dynamo Kiev aan dat hij tegen FC Emmen mogelijk een aantal spelers gaat sparen. “Deze wedstrijd heeft zijn tol geëist", zei de coach woensdag. “We zullen kijken welk plan we gaan trekken voor de wedstrijd van zaterdag tegen Emmen. Het heeft er ook mee te maken hoe spelers uit deze wedstrijd zijn gekomen.”