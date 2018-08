Middlesbrough denkt aan Nederlandse aanvaller

Tarek Najia heeft zich in de kijker gespeeld bij een aantal grote clubs. De jonge doelman van Dagenham & Redbridge wordt in de gaten gehouden door Chelsea en West Ham United. (Daily Mirror)

Stoke City is dicht bij de komst van Ryan Woods. De middenvelder wordt in eerste instantie gehuurd van Brentford, waarna in januari voor dik zeven miljoen euro een definitieve overstap volgt. (Daily Telegraph)