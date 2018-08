PSV overweegt actie: ‘We hebben niet zomaar 25 miljoen euro liggen’

PSV neemt het zaterdagavond op tegen PEC Zwolle en moet het stellen zonder Maximiliano Romero. Trainer Mark van Bommel liet vrijdag op de persconferentie weten dat de Argentijnse spits niet fit is. Ook Ryan Thomas is er niet bij tegen zijn oude club. De aankoop heeft deze week een zware knieblessure opgelopen en komt naar verwachting pas volgend kalenderjaar weer in actie. “Het is ontzettend triest voor Ryan. In een situatie waar je normaal gesproken gewoon doorspeelt, ging het mis”, aldus Van Bommel.

De trainer van PSV geeft aan dat de club mogelijk de transfermarkt op gaat om een extra middenvelder in huis te halen. “PSV is een club die zich altijd wil versterken als de mogelijkheden daar zijn”, zegt Van Bommel op de clubwebsite. “Aan de andere kant zijn we ook een club die niet zomaar ergens 25 miljoen euro heeft liggen om uit te geven. Of ik mijn ideale team gevonden heb? Ik ben geen trainer die veel wisselt. Alleen tijdens de wedstrijd.”

PSV won afgelopen dinsdag met 2-3 op bezoek bij BATE Borisov en kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het duel van zaterdagavond. Luuk de Jong speelde echter een ongelukkige wedstrijd, daar hij grote kansen liet liggen. Ook in de Eredivisie was de spits nog niet trefzeker. “Luuk is hartstikke belangrijk voor ons”, vertelt Van Bommel. “Men kijkt bij een spits direct naar zijn missers. Het enige ding is dat hij niet scoort, maar als je goed naar de wedstrijd kijkt zie je dat hij heel belangrijk is in het spel dat we spelen. Dat is te lastig om simpel uit te leggen. Neem het van me aan, Luuk is zó belangrijk in ons voetbal.”

Kunstgras

Voor het eerst dit seizoen neemt PSV het op tegen een club die op kunstgras speelt. “We hebben heel even gedacht de hele training op kunstgras af te werken, maar besloten om dat niet te doen. Kunstgrasvoetbal is heel ander voetbal”, klinkt het. “Voetbal dat we niet na moeten streven. Je ziet andere schoten, tackles, aannames en spelsituaties. Op het gras weet je hoe een bal reageert, op kunstgras niet. Het voetbal is niet natuurlijk meer.”

Van Bommel laat blijken geen voorstander te zijn van kunstgras op het hoogste niveau. “Ik snap het voordeel van kunstgras wel. Wat de omstandigheden ook zijn, je kunt altijd trainen. Bovendien heb je maar één veld nodig. Financieel is het prettig en de omstandigheden zijn altijd hetzelfde. Maar ik vind dat je in de hoogste divisie op gras hoort te spelen. Dat zie je Europees niet voor niets ook.”